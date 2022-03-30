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Сегодня, 01:47

«Было непросто сосредоточиться на мяче, но мне это удалось». Левандовски — о пенальти в ворота Швеции

Левандовски прокомментировал победу над Швецией в стыках ЧМ-2022
Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски после победы над Швецией (2:0) в стыковом матче чемпионата мира-2022 признался, что у него были проблемы с коленом.

«У нас было много проблем перед этим матчем. Многие наши игроки были травмированы, включая меня. У меня была проблема с коленом. Пришлось попотеть, но теперь мы можем праздновать. Я горд и счастлив.

Пенальти? Было нелегко. Я имею в виду это давление. Хотя я бил много пенальти в своей карьере, это было трудно. Знал, что на меня смотрит так много людей... Знал, что этот момент будет иметь огромное значение. В ту минуту было непросто сосредоточиться на мяче, но мне это удалось", — цитирует пресс-служба УЕФА Левандовски.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Стыковые матчи. Финалы
29 мар, 21:45. Slaski (Хожув)
Польша
2:0
Швеция
Источник: https://ru.uefa.com/european-qualifiers/match/2033894--poland-vs-sweden/
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