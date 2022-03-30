Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски после победы над Швецией (2:0) в стыковом матче чемпионата мира-2022 признался, что у него были проблемы с коленом.

«У нас было много проблем перед этим матчем. Многие наши игроки были травмированы, включая меня. У меня была проблема с коленом. Пришлось попотеть, но теперь мы можем праздновать. Я горд и счастлив.

Пенальти? Было нелегко. Я имею в виду это давление. Хотя я бил много пенальти в своей карьере, это было трудно. Знал, что на меня смотрит так много людей... Знал, что этот момент будет иметь огромное значение. В ту минуту было непросто сосредоточиться на мяче, но мне это удалось", — цитирует пресс-служба УЕФА Левандовски.

Жеребьевка финальной стадии чемпионата мира-2022 запланирована на 1 апреля 2022 года. Она пройдет в столице Катара — Дохе.