Легенда итальянского футбола возглавил сборную Азербайджана
11 июля 2020, 15:45
Джанни Де Бьязи назначен главным тренером сборной Азербайджана, сообщает ANSA. Он подписал двухлетний контракт, в тренерский штаб его войдут Бенито Карбоне и Клаудио Белуччи.
Ранее Де Бьязи возглавлял ряд итальянских клубов, включая «Брешиа», «Торино», «Удинезе», работал в Испании с «Леванте» и «Алавесом», а с 2011 по 2017 год возглавлял сборную Албании.
Последним местом работы Де Бьязи стал «Алавес», который он тренировал с сентября по ноябрь 2017 года.
В 2019 году сборную Азербайджана возглавлял хорват Никола Юрчевич.
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...