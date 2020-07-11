Легенда итальянского футбола возглавил сборную Азербайджана

Джанни Де Бьязи назначен главным тренером сборной Азербайджана, сообщает ANSA. Он подписал двухлетний контракт, в тренерский штаб его войдут Бенито Карбоне и Клаудио Белуччи.

Ранее Де Бьязи возглавлял ряд итальянских клубов, включая «Брешиа», «Торино», «Удинезе», работал в Испании с «Леванте» и «Алавесом», а с 2011 по 2017 год возглавлял сборную Албании.

Последним местом работы Де Бьязи стал «Алавес», который он тренировал с сентября по ноябрь 2017 года.

В 2019 году сборную Азербайджана возглавлял хорват Никола Юрчевич.