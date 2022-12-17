Леброн Джеймс ждет отличный футбол в финале ЧМ-2022

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира в Катаре.

«Не хотел бы делать выбор в пользу кого-то. Во сколько игра? В семь утра? Окей, хорошо. Я хочу просто увидеть классный матч. Буду болеть за красивый футбол, как и весь остальной мир, независимо от того, поддерживаешь ты Францию или Аргентину. Уверен, нас ждет отличный футбол, посмотрим», — сказал Джеймс на YouTube-канале NBA on Fire.

18 декабря сборная Аргентины сыграет с Францией за победу на ЧМ-2022. Начало — в 18:00 мск.