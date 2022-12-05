Куман оценил игру форварда Аргентины Месси на ЧМ-2022

Экс-главный тренер «Барселоны» Рональд Куман рассказал, что думает об игре форварда Аргентины Лионеле Месси на ЧМ-2022.

«Лео всегда был частью команды. Ему нужна конкретная позиция и цель, тогда он будет блистать на поле. Месси — лучший футболист мира. Он может изменить ход встречи за секунду», — цитирует Кумана Marca.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины сыграет с командой Нидерландов. Матч пройдет 9 декабря. Начало встречи — в 22.00 мск.