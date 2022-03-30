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Сегодня, 11:34

Крыховяк: «Сборная Польши чувствовала, что заслужила право попасть на чемпионат мира»

Крыховяк заявил, что сборная Польши была уверена в заслуженности попасть на ЧМ-2022
Иван Торопцев
Корреспондент
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Гжегож Крыховяк.
Фото Global Look Press

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал победу над Швецией (2:0), благодаря которой поляки отобрались на ЧМ-2022.

«Шведы не уверены в справедливости пенальти? Я могу сказать так: если соперник считает, что пенальти был несправедливым, то это еще не значит, что пенальти не надо было назначать. Самое главное — наша команда не вышла на поле с ватными ногами, все выдержали давление. В таких матчах очень многое решает психология, то, что мы забили первыми, очень важно.
После гола мы чувствовали себя уверенно, мы чувствовали, что заслуживаем выхода на чемпионат мира. Мы добились очень важного достижения. Возможно, Польша впервые в истории сыграет на ЧМ два раза подряд. Это не так? Хорошо, но у нас много сильных футболистов в этом поколении, я уверен, что в Катаре мы проявим себя намного лучше, чем 4 года назад в России», — приводит Superexpress Sport слова Крыховяка.

Сборная Польши победила Швецию благодаря голам Роберта Левандовски (с пенальти) и Петра Зелиньски.

Сборная Польши вышла в финальную часть чемпионата мира-2022, сыграв только один стыковой матч. Изначально 24 марта поляки должны были играть в полуфинале стыкового турнира со сборной России, однако российская команда была отстранена от турнира по политическим причинам.

Источник: https://sport.se.pl/pilka-nozna/mundial-2022/grzegorz-krychowiak-po-wygranym-barazu-ze-szwecja-najwazniejsze-ze-zespol-nie-wyszedl-na-miekkich-nogach-aa-Az7v-g2Hn-gAFt.html
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