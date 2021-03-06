Крыховяк, Рыбус и Шиманьски попали в состав сборной Польши
Футболисты московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Мачей Рыбус и полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски попали в расширенный состав сборной Польши на мартовские матчи. Окончательный список игроков будет объявлен 15 марта.
? MAMY POWO?ANIA!— ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka) March 5, 2021
Trener reprezentacji Polski, @paulomcdsousa, og?osi? szerok? kadr? zawodnik?w, spo?r?d kt?rych 15 marca wybierze ostateczn? grup? pi?karzy na marcowe zgrupowanie reprezentacji Polski! ??
GRATULUJEMY! ?
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Поляки в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 сыграют с Венгрией (Будапешт, 25 марта), Андоррой (Варшава, 28 марта) и Англией (Лондон, 31 марта).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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