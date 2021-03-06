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Крыховяк, Рыбус и Шиманьски попали в состав сборной Польши

04:57
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Футболисты московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк и Мачей Рыбус и полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски попали в расширенный состав сборной Польши на мартовские матчи. Окончательный список игроков будет объявлен 15 марта.

Поляки в рамках отборочного турнира ЧМ-2022 сыграют с Венгрией (Будапешт, 25 марта), Андоррой (Варшава, 28 марта) и Англией (Лондон, 31 марта).

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