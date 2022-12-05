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Сегодня, 10:00

Крыховяк прокомментировал вылет сборной Польши с чемпионата мира

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Гжегож Крыховяк.
Фото Reuters

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк прокомментировал поражение своей команды от сборной Франции (1:3) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре.

— Для нас получился неплохой турнир. Нашей целю был выход из группы. Затем мы сыграли с Францией — играли неплохо, могли победить, но не получилось. Жаль, что не смогли забить в первом тайме. Это ключевой момент.

— Вас многие критиковали за игру. Говорили, что у вас в составе лучший нападающий мира, но игры впереди совсем нет.

— Конечно, мы и сами говорили, что могли бы сделать больше, чем получалось. Наверное, можно говорить, что мы бы могли играть по-другому, но самое главное то, что мы вышли из группы.

— Но с Францией вы сыграли гораздо острее, чем в предыдущих матчах.

— Да, в матче с Аргентиной мы плохо контролировали мяч. В игре с Францией это удалось изменить. Мы можем играть в футбол, контролировать мяч. Когда смотрели матч Аргентиной говорили между собой, что нам нужно играть по-другому.

Чемпионат мира. 1/8 финала
04 дек, 18:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Франция
3:1
Польша

Гжегож Крыховяк
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная Франции по футболу
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