Кройф покинул пост главного тренера сборной Эквадора, не проведя ни одного матча
Йорди Кройф освобожден от должности главного тренера сборной Эквадора. Об этом сообщает федерация футбола страны. Голландец не успел провести с командой ни одного матча.
В сообщении указано, что стороны согласовали все условия, в том числе «компенсацию за разрыв контракта тренером в одностороннем порядке».
Ранее совет директоров Федерации футбола Эквадора принял решение снять с должности президента организации Франсиско Эгаса за нарушения правил работы. Эгаса обвинили в перерасходе средств федерации.
Организация выделила 4 миллиона долларов на подписание контракта с Кройфом и Антонио Кордоном, занявшим пост спортивного директора. В итоге решение совета директоров не было выполнено и на контракты было потрачено почти 6 миллионов долларов.
Кордон на прошлой неделе покинул свой пост. Эгас же отказался признавать свое увольнение и ищет поддержки у руководителей КОНМЕБОЛ.
Контракт с 46-летним голландским специалистом был рассчитан на три года. В сборной Эквадора Кройфф сменил Эрнана Дарио Гомеса, который был отправлен в отставку после неудачного выступления команды на Кубке Америки-2019.