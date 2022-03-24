Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 19:01

Эриксен: «Очень рад возвращению в сборную Дании. Все складывается хорошо для того, чтобы вернуться к игре»

Эриксен заявил, что очень рад возвращению в сборную Дании
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от возвращения в сборную Дании.

«Я очень рад возвращению в национальную команду. Прошло много времени, поэтому очень счастлив вернуться. Мне повезло с врачами и диагнозом. Все складывается хорошо для того, чтобы вернуться к игре, и это еще больше мотивирует меня к возвращению к прежней жизни. Я не приехал бы в сборную, если бы не знал, что смогу спокойно играть и ничего плохого не случится», — приводит слова Эриксена Tuttomercatoweb.

Напомним, что Эриксен перенес остановку сердца 12 июня 2021 года в первом тайме матча первого тура группового турнира Евро-2020 против Финляндии (0:1). Медики реанимировали его прямо на поле. Футболиста доставили в больницу, где его прооперировали и установили дефибриллятор.

Датский футболист подписал контракт с «Брентфордом» в конце января этого года. Полузащитник сделал одну результативную передачу в трех матчах за новую команду.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/calcio-estero/danimarca-eriksen-torna-a-vestire-la-maglia-della-nazionale-sono-molto-felice-1662536
Кристиан Эриксен
Футбол
Сборная Дании по футболу
0
Читайте также
10 лучших фильмов для мотивации занятий спортом
Это провокация! Британцев разорвало от того, что русских исключили из ЧМ-2022, а они теперь хотят провести чемпионат Европы
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Салах и Мане рассказали о футбольных кумирах детства

Луис Энрике может уйти из сборной Испании после ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости