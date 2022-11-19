Криштиану Роналду провел тренировку в общей группе сборной Португалии

Нападающий Криштиану Роналду провел тренировку в общей группе сборной Португалии перед стартом чемпионата мира-2022 в Катаре, сообщает Globo Esporte.

Ранее 37-летний футболист пропустил товарищеский матч со сборной Нигерии (4:0) из?за недомогания.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Португальцы сыграют в одной группе с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи.

Первая встреча на турнире для португальцев состоится с Ганой в четверг, 21 ноября.