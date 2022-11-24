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Сегодня, 19:02

Криштиану Роналду со слезами на глазах прослушал гимн Португалии перед стартовым матчем на ЧМ-2022

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду с трудом сдерживал эмоции перед началом матче ЧМ-2022 против команды Ганы.

Во время исполнения гимна Португалии 37-летний футболист чуть не расплакался. Также у него дрожали губы.

Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду.

Напомним, что для Роналду это уже пятый чемпионат мира в карьере.

Перед стартом турнира он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью в британской прессе.

Катар. ЧМ-2022 по футболу: гид по финальному турниру в Катаре

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия 0
Гана 0
Перерыв

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Криштиану Роналду
Чемпионат мира по футболу
Сборная Ганы по футболу
Сборная Португалии по футболу
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