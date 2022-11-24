Криштиану Роналду со слезами на глазах прослушал гимн Португалии перед стартовым матчем на ЧМ-2022

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду с трудом сдерживал эмоции перед началом матче ЧМ-2022 против команды Ганы.

Во время исполнения гимна Португалии 37-летний футболист чуть не расплакался. Также у него дрожали губы.

Криштиану Роналду.

Напомним, что для Роналду это уже пятый чемпионат мира в карьере.

Перед стартом турнира он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью в британской прессе.