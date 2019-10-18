Корея пожаловалась на КНДР на организацию матча отбора ЧМ-2022

Корейская футбольная ассоциация направила письмо с недовольством по поводу организации матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против КНДР, сообщает KBS. Игра между двумя Кореями состоялась в Пхеньяне при пустых трибунах. Южнокорейская сторона пожаловалась, что КНДР не пустила на игру журналистов и болельщиков, а также запретила вести трансляцию игры.

Корейская футбольная ассоциация заявила, что Пхеньян нарушил этический кодекс ФИФА о политическом нейтралитете, а также выразила надежду, что подобные инциденты больше не повторятся.

Матч КНДР — Корея завершился вничью — 0:0.