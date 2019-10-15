Корея и КНДР сыграли вничью. Команды провели первый матч за 29 лет
14:05
В рамках квалификации чемпионата мира-2022 года КНДР сыграла с командой Кореи. Встреча закончилась вничью — 0:0.
Для футбольных команд Кореи и КНДР этот матч стал первым за 29 лет с момента проведения товарищеской встречи между Севером и Югом 11 октября 1990 года.
Южнокорейских болельщиков и журналистов в КНДР не пустили, поэтому соревнование прошло без прямой трансляции.
Чемпионат мира
Отборочный турнир
Азия
2-й раунд
Группа H
Северная Корея — Южная Корея — 0:0
15 октября.
Группа F
Монголия — Киргизия — 1:2 (0:2)
15 октября.
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