Корея и КНДР сыграли вничью. Команды провели первый матч за 29 лет

В рамках квалификации чемпионата мира-2022 года КНДР сыграла с командой Кореи. Встреча закончилась вничью — 0:0.

Для футбольных команд Кореи и КНДР этот матч стал первым за 29 лет с момента проведения товарищеской встречи между Севером и Югом 11 октября 1990 года.

Южнокорейских болельщиков и журналистов в КНДР не пустили, поэтому соревнование прошло без прямой трансляции.

Чемпионат мира

Отборочный турнир

Азия

2-й раунд

Группа H

Северная Корея — Южная Корея — 0:0

15 октября.

Группа F

Монголия — Киргизия — 1:2 (0:2)

15 октября.