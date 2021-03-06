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Конфедерация футбола Южной Америки перенесла мартовские отборочные матчи ЧМ-2022

20:24

Конфедерация футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) приняла решение перенести мартовские отборочные матчи квалификации ЧМ-2022, сообщает пресс-служба организации.

Тренеры ряда европейских клубов заявили, что не хотят отпускать своих футболистов в национальные команды из-за ограничений по пересечению границ во всем мире, вызванных пандемией коронавируса.

Ранее одним из вариантов рассматривалось проведение матчей южноамериканского отбора в условиях так называемого «пузыря» в одном из европейских городов.

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