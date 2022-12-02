Нагучев: «Испания специально проиграла Японии? Не верю в теорию заговора»
Комментатор Роман Нагучев в интервью «СЭ» отреагировал на вылет сборной Германии с чемпионата мира-2022.
— По делу ли Германия не попала в плей-офф?
— Думаю, все закономерно. Команда уровня сборной Германии с таким подбором исполнителей не должна все доводить до последнего тура и вверять свою судьбу в чужие руки. Эту проблему она должна была решить сама. В итоге решила лишь наполовину, обыграв Коста-Рику.
— Испания подвела.
— Да. Проиграла Японии. Такое бывает. Иногда большие команды на таких турнирах выбирают себе сетку. В этом нет ничего постыдного.
— Испания проиграла специально, чтобы попасть на Марокко?
— И все же я не верю в теорию заговора. Просто сборная Японии выдала такой вот матч. Даже 17 процентов владения мячом ей хватило для победы. 10 лет назад «Селтик» в похожей манере обыграл «Барселону» в Лиге чемпионов (2:1).
— То есть немцам не стоит винить в своих бедах испанцев?
— Нет. Им нужно пенять на самих себя.
В заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022 немцы одержали победу над сборной Коста-Рики (4:2), но заняли 3-е место в группе и не смогли выйти в плей-офф, уступив Испании по разнице мячей.