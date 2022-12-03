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Сегодня, 19:25

Денис Казанский: «Не удивлюсь, если испанцы вылетят уже в 1/8 финала»

Александр Кружков
Обозреватель
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Футболисты сборной Испании.
Фото Reuters

Известный телекомментатор Денис Казанский в интервью «СЭ» высказал мнение, что сборная Испании не выбирала себе соперника в 1/8 финала ЧМ-2022.

— Допускаете, что Испания в четверг не слишком упиралась, поскольку могла выбирать — и предпочла ту половину сетки, где нет ни Бразилии, ни Аргентины?

— У меня не было такого ощущения. Это же видно — когда команда встала и не атакует. А здесь во втором тайме моменты были и у Дани Ольмо, и у Асенсио. Япония хоть и выиграла, но установила антирекорд чемпионатов мира по владению мячом для команды-победительницы — 18 процентов времени. Ну и не забывайте — когда Коста-Рика в матче с Германией повела 2:1, Испания тоже подвисла... Нет-нет, тут никаких поддавков!

— Но вы согласны с тем, что теперь у испанцев сетка гораздо проще?

— Все относительно. Мы сразу обращаем внимание на небоскребы — Бразилию, Аргентину. Но и на нижних этажах сейчас нет откровенно слабых соперников. Разве что тот, кто попадает в плей-офф на Австралию, завидует сам себе. А Марокко легким жребием точно не назову. Команда крепкая, с надежной обороной, креативной полузащитой и быстрым нападением. Если испанцы вылетят уже в 1/8 финала, я не удивлюсь. Знаете, что в их игре настораживает?

— Что?

— В Катаре мы увидели три разные Испании. С Коста-Рикой выдала мощнейший матч. С Германией — равный и классный. С Японией — невнятный. А Марокко во всех играх стабильно держит планку. Команда очень интересная. И коварная! В Катаре любому фавориту может зубы обломать.

В 1/8 финала ЧМ-2022 Испания встретится со сборной Марокко. Матч состоится во вторник, 6 декабря и начнется в 18.00 (мск).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
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