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Сегодня, 18:10

Генич о ЧМ-2022: «От такого количества футбола уже подташнивает»

Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
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Константин Генич.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор Константин Генич заявил, что устал от большого количества матчей на ЧМ-2022.

— В Катаре стартует плей-офф. Ты не устал от чемпионата мира?

— Честно? Устал. Хоть я и мало комментирую, но я устал от ежедневного футбола — его очень много! Понятно, что он разнообразен и интересен. Разные континенты и сборные по-своему готовы. Но я практически не пропустил ни одного матча... Включаю трансляции в машине, дома, на работе. Когда такое количество футбола, уже немного подташнивает. Но начинается новый день, и ты думаешь: «Ну, эту игру я не имею права пропустить!»

Были сложности со спаренными матчами в третьем туре. Приходилось смотреть онлайн, чтобы ничего не упустить. Так мне больше нравится. К тому же на двух онлайнах я сам поработал.

ЧМ-2022 проходит с 20 ноября по 18 декабря. В субботу, 3 декабря состоятся первые матчи 1/8 финала турнира.

Игроки сборной России. «Россия на ЧМ выступила бы как Катар — мы бы точно не вышли из группы». Интервью Константина Генича

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина
Австралия

Ф1(-1.5)

34%

1.77

ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

21%

1.45
⚽ Футбол. ЧМ
Франция
Польша

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

2.45
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

ИТБ1 (1.5)

24%

1.90

Обе забьют - да

22%

2.44

ИТБ2 (0.5)

16%

1.96
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Константин Генич
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