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Судейство

Сегодня, 09:40

Комментатор Черданцев о ЧМ-2022: «24 минуты к футболу добавлять — это клиника»

Виталий Косик
Корреспондент
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Георгий Черданцев.
Фото Соцсети

Известный футбольный комментатор Георгий Черданцев выразил свое недовольство компенсированным временем в матчах чемпионата мира-2022 в Катаре.

В игре Англия — Иран (6:2) главный судья Рафаэль Клаус добавил к встрече в общей сумме 24 минуты, 14 — в первом тайме, 10 — во втором.

«24 минуты к футболу добавлять — это клиника. Они вообще знают, что, например, на телевидении есть сетка вещания? Заставь, как говорится, дурака...» — заявил комментатор в своих социальных сетях.

В сумме судьи добавили 47 минут к основному времени четырех прошедших матчей чемпионата мира-2022 в Катаре.

Алирезу Бейраванда уносят с&nbsp;поля. На ЧМ поставили рекорд и переиграли 27 минут. Все дело в травме вратаря Ирана, который не хотел уходить с поля

Источник: https://t.me/cherdantsev/726
Чемпионат мира по футболу
Георгий Черданцев
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