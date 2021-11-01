Комбаров отреагировал на окончательный состав сборной России на ноябрьские матчи: «Тренеру виднее»
Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал окончательный список футболистов сборной России на матчи отборочного цикла к ЧМ-2022 в ноябре.
«Уже написал Ване Сергееву, поздравил его. В любом случае тренеру виднее. Он более детально изучает футболистов, их форму. Тренерский штаб изучает каждую игру. Агаларов? Тренер не смотрит только на статистику и голы. Он смотрит на многие факторы, которые складываются в общую картину. Сегодня выбор сделан такой, завтра будет сделан другой. Это дискуссионная тема», — сказал Комбаров «СЭ».
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
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