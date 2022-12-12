Колыванов: «Ожидаю, что матч Аргентины и Хорватии должен получиться достаточно ярким»

Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2022 между национальными командами Аргентины и Хорватии.

«Все, наверное, ожидают острой игры. Понятно, что это матч за выход в финал. Для Месси это последний чемпионат мира. Ну, может не последний, но тяжело уже будет в 38 лет. В любом случае, аргентинцы заслужили. Да, первый матч они Саудовской Аравии проиграли, но потом команда мобилизовалась, играла воодушевленно, азартно, моменты создавала.

Ну и хорваты в своем стиле. Все время внимательны, аккуратны, создают возможности. У них команда опытная. Четыре года назад на чемпионате мира у нас в России вышла в финал, тоже, наверное, никто от нее этого не ждал. Будет футбол, насыщенный моментами: две команды играющие. Ожидаю, что матч Аргентины и Хорватии должен получиться достаточно ярким", — приводит «Газета.Ru» слова Колыванова.

Сборная Аргентины встретится с Хорватией в рамках полуфинала ЧМ-2022 в Катаре 13 декабря. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.