Колумбия вырвала ничью у Аргентины

Сборная Колумбии сыграла вничью с Аргентиной в отборочном турнире чемпионата мира-2022 (2:2).

Аргентинцы уже к 8-й минуте вели в два мяча благодаря голам Кристиана Ромеро и Леандро Паредеса. После перерыва колумбийцы сократили отставание, поскольку Луис Мюриэль реализовал пенальти. На 94-й минуте Мигель Борха сравнял счет и помог своей команде набрать очко.

Сборная Аргентины занимает 2-е место в турнирной таблице. Колумбия идет на 5-й позиции.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Южная Америка

Колумбия — Аргентина — 2:2 (0:2)

Голы: Ромеро, 3 (0:1). Паредес, 8 (0:2). Муриэль, 51 — с пенальти (1:2). Борха, 90+4 (2:2).

Колумбия: Оспина, Медина (Морено, 75), Мина, Санчес, Тесильо, Куадрадо, Лерма (Муриэль, 30), Куэльяр (Кардона, 46), Урибе, Сапата (Барриос, 46), Диас (Борха, 46).

Аргентина: Э.Мартинес (Марчесин, 40), Отаменди, Монтиэль, Ромеро (Пеццела, 65), Паредес, де Пауль, Акунья, Ло Сельсо (Паласиос, 54), Месси, Л.Х.Мартинес, Гонсалес (Фойт, 65).

Предупреждения: Мина, 34. Сапата, 45+3. Ромеро, 45+9. Медина, 47. Отаменди, 49. Тесильо, 57. Паредес, 62. Пеццела, 79. Борха, 90+1.

Судья: Тобар (Чили).

9 июня. Барранкилья. Стадион «Метрополитано Роберто Мелендес».