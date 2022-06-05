Колосков — об игре Уэльс — Украина: «Многое будет зависеть от подготовки к конкретному матчу»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от отборочной стыковой встречи ЧМ-2022 между Уэльсом и Украиной.

«Украина обыграла Шотландию у нее дома со счетом 3:1. Это замечательный результат. Но многое будет зависеть не только от Украины, но и от Уэльса. Гарет Бейл заявил, что команда будет играть в полную силу. Это говорит о серьезном настрое валлийцев, ведь для многих из них участие в финальной части чемпионата мира — единственный шанс оставить след в истории. Им нужно воспользоваться. Многое будет зависеть от подготовки к конкретному матчу: физической, технической, практической. Кто окажется сильнее в этих компонентах, тот и победит», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Сегодня, 5 июня, на стадионе «Кардифф Сити» состоится финальный стыковой отборочный матч ЧМ-2022 между сборными Уэльса и Украины. Начало — в 19.00 по Москве.