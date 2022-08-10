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Сегодня, 12:04

Колосков отреагировал на возможный перенос даты начала ЧМ-2022 в Катаре

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о возможном переносе даты начала чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Ничего критического в этом не вижу. Решили перенести открытие чемпионата мира на воскресенье. Может быть, это связано с аудиторией, которая посмотрит данный матч в воскресенье. Но для России это ничего не значит, никакой проблемы для нас нет после этой новости. Нам от этого ни горячо, ни холодно», — сказал Колосков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в ноябре. Российская сборная не примет участие в розыгрыше из-за отстранения клубов и национальных команд от международных стартов по решению ФИФА.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Вячеслав Колосков
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ФИФА может перенести старт чемпионата мира 2022 года в Катаре
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