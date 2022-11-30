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Сегодня, 17:05

Колосков назвал непрофессиональной идею введения серии пенальти на групповом этапе ЧМ-2026

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на возможное введение серии пенальти на групповой стадии ЧМ-2026.

«Зачем от давно испытанного и проверенного опытом принципа отказываться? Ради чего? Команды сыграли вничью и выложились, а тут вдруг игра еще не закончена. Сейчас вничью сыграли и поехали домой, а тут еще десять пенальти пробить надо. Считаю, что это непрофессиональная идея», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее стало известно, что ФИФА рассматривает возможность введения послематчевых серий пенальти на групповой стадии чемпионата мира-2026.

Вячеслав Колосков
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