Киргизия под руководством россиянина Крестинина сыграла вничью с Таджикистаном

Сборная Киргизии сыграла вничью с Таджикистаном в отборочном турнире ЧМ-2022 — 1:1. В составе киргизской команды вышел бывший защитник «Енисея» Валерий Кичин, за Таджикистан сыграл Фарход Васиев из «Балтики». Киргизию возглавляет россиянин Александр Крестинин.

Сборная Киргизии занимает второе место в таблице группы F, опережая Таджикистан по дополнительным показателям.

В плей-офф выходят победители групп и четыре лучшие команды из занявших вторые места.

Чемпионат мира

Отборочный турнир. Азия

2-й раунд

Группа A

Сирия — Филиппины — 1:0 (0:0)

Мальдивские Острова — Гуам — 3:1 (0:0)

Группа C

Ирак — Бахрейн — 0:0

Гонконг — Камбоджа — 2:0 (0:0)

Группа E

Афганистан — Катар — 0:1 (0:0)

Группа F

Киргизия — Таджикистан — 1:1 (0:0)

Мьянма — Монголия — 1:0 (0:0)

Группа G

Малайзия — Индонезия — 2:0 (0:0)

Вьетнам — Таиланд — 0:0

Группа H

Туркмения — Шри Ланка — 2:0 (0:0)