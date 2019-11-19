Киргизия под руководством россиянина Крестинина сыграла вничью с Таджикистаном
Сборная Киргизии сыграла вничью с Таджикистаном в отборочном турнире ЧМ-2022 — 1:1. В составе киргизской команды вышел бывший защитник «Енисея» Валерий Кичин, за Таджикистан сыграл Фарход Васиев из «Балтики». Киргизию возглавляет россиянин Александр Крестинин.
Сборная Киргизии занимает второе место в таблице группы F, опережая Таджикистан по дополнительным показателям.
В плей-офф выходят победители групп и четыре лучшие команды из занявших вторые места.
Чемпионат мира
Отборочный турнир. Азия
2-й раунд
Группа A
Сирия — Филиппины — 1:0 (0:0)
Мальдивские Острова — Гуам — 3:1 (0:0)
Группа C
Ирак — Бахрейн — 0:0
Гонконг — Камбоджа — 2:0 (0:0)
Группа E
Афганистан — Катар — 0:1 (0:0)
Группа F
Киргизия — Таджикистан — 1:1 (0:0)
Мьянма — Монголия — 1:0 (0:0)
Группа G
Малайзия — Индонезия — 2:0 (0:0)
Вьетнам — Таиланд — 0:0
Группа H
Туркмения — Шри Ланка — 2:0 (0:0)