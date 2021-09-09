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Кейн остался под впечатлением от гола в ворота Польши

03:27
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Капитан сборной Англии Харри Кейн после ничьей с Польшой (1:1) в отборочном турнире чемпиона мира-2022 отметил, что его гол стал одним из дальних для него в составе национальной команды.

«Мой гол? Это был хороший удар, не думаю, что я ранее забивал с такой дальней дистанции за Англию», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Польша — Англия

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Евгений Козинов все материалы автора

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