Кейн остался под впечатлением от гола в ворота Польши
03:27
Капитан сборной Англии Харри Кейн после ничьей с Польшой (1:1) в отборочном турнире чемпиона мира-2022 отметил, что его гол стал одним из дальних для него в составе национальной команды.
«Мой гол? Это был хороший удар, не думаю, что я ранее забивал с такой дальней дистанции за Англию», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.
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