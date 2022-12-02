Кейлор Навас не планирует завершать карьеру в сборной Коста-Рики после ЧМ-2022

Голкипер сборной Коста-Рики Кейлор Навас после поражения от Германии (2:4) на чемпионате мира-2022 отметил, что не думал о завершении карьеры в национальной команде.

«Я чувствую себя хорошо, всем доволен. Для меня честь представлять страну. Посмотрю, что произойдет в будущем, но чувствую себя хорошо. Будем двигаться шаг за шагом. Готов играть на международном уровне на 100 процентов», — приводит L'Equipe слова Наваса.

Германия заняла третье место (4 очка), уступив Испании по количеству забитых мячей. Четвертая строчка в группе Е у Коста-Рики (3 очка).