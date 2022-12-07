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Сегодня, 14:37

Кержаков: «Самым ожидаемым был бы финал Франция — Бразилия»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков назвал «СЭ» фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.

«Наверное, только Бразилия для меня является фаворитом в каждом матче. Французы могут составить им конкуренцию. Так и получается по сетке. Если все будет в порядке, команды будут играть в ту силу, в которую они играли групповой этап и 1/8 финала, то, лично для меня, очевидно, что в финале сыграют Франция — Бразилия. Но это футбол, он непредсказуем. Мы все это видели на групповом этапе и в 1/8 финала. Но для меня самым ожидаемым был бы финал Франция — Бразилия», — сказал Кержаков «СЭ».

В четвертьфинале ЧМ-2022 Бразилия сыграет против Хорватии, а Франция — против Англии.

Александр Кержаков
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Франции по футболу
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