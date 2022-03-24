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Сегодня, 11:16

Кьеллини и Бонуччи могут пропустить матч Италии с Северной Македонией

Защитники «Ювентуса» Кьеллини и Бонуччи могут пропустить стыковой матч к ЧМ с Северной Македонией
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Защитники «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи могут пропустить стыковой матч к чемпионату мира-2022 против сборной Северной Македонии.

Как отмечает Football Italia, Бонуччи не принимал участия в полноценной тренировке сборной. По данным источника, футболист начнет матч на скамейке запасных. Что касается Кьеллини, то футболисту предоставят отдых перед финалом стыковых матчей, так как он не готов на 100 процентов.

Отмечается, что главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выберет основную пару центральных защитников в последний момент. Среди кандидатов Алессандро Бастони («Интер»), Франческо Ачерби («Лацио») и Джанлука Манчини («Рома»).

Матч между сборными Италии и Северной Македонии состоится 24 марта в 22.45 (мск).

Джорджо Кьеллини
Леонардо Бонуччи
Чемпионат мира по футболу
Сборная Италии по футболу
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