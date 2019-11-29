Катар планирует сотрудничать с российскими компаниями при подготовке к ЧМ-2022

Катарское агентство поощрения инвестиций (IPAQ) обсуждало с российскими компаниями опыт организации чемпионата мира, а также изучает возможности для сотрудничества в рамках ЧМ-2022. Об этом рассказал координатор по экономическим вопросам в канцелярии премьер-министра Аль-Валид Аль-Тани.

— В 2018 году чемпионат мира по футболу в России был потрясающе успешен во многих отношениях, от логистики и менеджмента до впечатления, которое получили участники. В этой связи мы рассматриваем Россию как недавний успешный пример проведения чемпионата мира, — цитирует «РИА Новости» Аль-Тани. — Наши страны уже давно взаимодействуют в области спорта. Мы уже обсуждали с рядом российских компаний их опыт в организации чемпионатов и мероприятий, особенно в таких сферах, как технологии, безопасность, логистика, транспорт, услуги и гостеприимство. Это ключевые области, в которых мы изучаем возможности для дальнейшего сотрудничества и применения российского опыта в Катаре.

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.