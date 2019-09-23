Катар планирует провести экологически чистый ЧМ

Катар планирует провести экологически чистый чемпионат мира по футболу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на эмира Катара Тамима бен Хамада Аль-Тани. Планируется использовать энерго- и водосберегательные технологии.

— Мы как страна, которая будет принимать чемпионат мира по футболу в 2022 году, обязуемся провести экологически чистый чемпионат, с использованием солнечной энергии на стадионах, а также с использованием специальной технологии для охлаждения и подсветки, сберегающей энергию и сокращающей расход воды, — сказал Аль-Тани.

Чемпионат мира-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.