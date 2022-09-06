Катар отменил карантин для непривитых от COVID-19 перед ЧМ-2022

Власти Катара отменили карантин для въезжающих в страну не привитых от COVID-19 путешественников в преддверии чемпионата мира по футболу, сообщает Reuters.

При этом требование о наличии результатов ПЦР-теста, сделанного за 48 часов до въезда в Катар, или выполненного за 24 часа до поездки экспресс-теста на антиген сохраняется.

Также стало известно, что Катар запретит рекламу табачных изделий на стадионах во время чемпионата мира.

Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира по футболу. Турнир пройдет в стране с 20 ноября по 18 декабря.