Кастань встал на защиту Лукаку после ничьей с Хорватией

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань прокомментировал ничью с Хорватией (0:0) в третьем туре групповой стадии чемпионата мира-2022. Бельгийцы не пробились в плей-офф.

«У нас было несколько отличных моментов, но мы их не реализовали, вот как это было... Эта игра не была похожа на первые два матча, когда мы думали, что можем выступить лучше. Мы отдали все силы, мы старались, но это не окупилось. Мы знаем, что должны были выступить лучше. Обидно. Я бы не сказал, что Лукаку — антигерой, потому что у него есть моменты, он их создает, отдает передачи, держит мяч. Может быть, если бы его не было, у нас не было таких моментов. Я не думаю, что мы можем винить его, он выложился на полную, он старался», — цитирует L'Equipe Кастаня.

Бельгия в трех турах групповой стадии ЧМ-2022 набрала 4 очка и заняла третье место. Бельгийцы впервые в XXI веке не смогли выйти из группы на крупных турнирах (чемпионат мира и чемпионат Европы).