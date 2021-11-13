Главный тренер сборной России Валерий Карпин перед матчем отборочного турнира ЧМ-2022 против команды Хорватии отметил, что не испытывает никаких новых ощущений.

— У вас было много решающих матчей, как у игрока и как у тренера. Можно ли сказать, что это самый важный матч в вашей карьере?

— Ощущения как при любом важном матче, никаких новых ощущений. Это однозначно не самый важный матч в карьере. Пока такой матч был «Ростов» — «Урал», когда мы боролись за стыки. У нас будет второй шанс, даже если в этой игре что-то пойдет не так.

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Начало в 17.00 по московскому времени.

Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. Команда имеет в активе 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватов устроит только победа.