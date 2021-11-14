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Карпин: «Я хотел увидеть больше розыгрышей, а не длинных передач»

19:50
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отборо ЧМ-2022 против Хорватии отметил, что команда действовала не совсем так, как он планировал. По словам специалиста, он хотел бы видеть больше розыгрышей, а не длинных передач.

«Я хотел увидеть больше розыгрышей, а не длинных передач, — отметил Карпин. — Не лучше ли было выпустить Заболотного в старте? Предполагалось, что мы не будем выбивать мяч на Смолова. Мы тренировали и планировали другую игру, под которую выход Смолова не был ошибкой. Если бы сыграли по плану, возможно, он выглядел бы лучше.

Удивила ли Хорватия? Еще раз повторю, что Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы позволяли. Если бы мы столько не позволяли, у них не получилось бы такой игры".

Также Карпин подчернкул, что не думает о том, кто будет капитаном команды в стыковых матчах в марте.

«Капитанская повязка? Вы правда считаете, что я сейчас думаю, кто у нас будет капитаном на стыковых матчах? До матча я тоже не думал о капитане в стыках», — отметил Карпин.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа B
Испания
Швеция

Ф1 (-1.0)

27%

1.66

ТБ 2.5

20%

2.02

ИТБ1 (1.5)

15%

1.64
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа A
Португалия
Сербия

Обе забьют - да

24%

1.94

П1

22%

1.51

Ф1 (-1.0)

18%

1.90
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022. Группа H
Хорватия 1
Россия 0
Матч завершен

П1

25%

1.57

Обе забьют - да

19%

2.00

X2

17%

2.50

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры