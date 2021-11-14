Карпин: «Я хотел увидеть больше розыгрышей, а не длинных передач»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча отборо ЧМ-2022 против Хорватии отметил, что команда действовала не совсем так, как он планировал. По словам специалиста, он хотел бы видеть больше розыгрышей, а не длинных передач.

«Я хотел увидеть больше розыгрышей, а не длинных передач, — отметил Карпин. — Не лучше ли было выпустить Заболотного в старте? Предполагалось, что мы не будем выбивать мяч на Смолова. Мы тренировали и планировали другую игру, под которую выход Смолова не был ошибкой. Если бы сыграли по плану, возможно, он выглядел бы лучше.

Удивила ли Хорватия? Еще раз повторю, что Хорватия играла настолько хорошо, насколько мы позволяли. Если бы мы столько не позволяли, у них не получилось бы такой игры".

Также Карпин подчернкул, что не думает о том, кто будет капитаном команды в стыковых матчах в марте.

«Капитанская повязка? Вы правда считаете, что я сейчас думаю, кто у нас будет капитаном на стыковых матчах? До матча я тоже не думал о капитане в стыках», — отметил Карпин.