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Карпин: «Я блокатор и ищу внешнюю поддержку? Наверное, похоже»

21:01
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к критике за откровенное интервью, которое он дал после поражения от команды Хорватии (0:1).

«Мне сказали, что психолог Гущин разобрал мое интервью, но я не смотрел. Я вообще не слежу за новостями. Сказал, что я блокатор и ищу внешнюю поддержку? Наверное, похоже, не знаю. Вы много раз слышали от меня откровения? Нет? Вот и все. По-моему, вообще в жизни не часто от меня откровения люди слышали.

Мое заявление об уходе — педагогический прием? Сказать можно все, что угодно. Сказать и сделать — разные вещи. Еще раз скажу, что я жалею об этом заявлении. Вы из меня такие слова вытащили. Была дружеская обстановка, другим бы людям не сказал», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. Жеребьевка состоится 26 ноября 2021 года, а сами встречи пройдут в марте 2022.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Xm2tzNxi_mU

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Сергей Федоров все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты