Карпин: «Я блокатор и ищу внешнюю поддержку? Наверное, похоже»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как относится к критике за откровенное интервью, которое он дал после поражения от команды Хорватии (0:1).

«Мне сказали, что психолог Гущин разобрал мое интервью, но я не смотрел. Я вообще не слежу за новостями. Сказал, что я блокатор и ищу внешнюю поддержку? Наверное, похоже, не знаю. Вы много раз слышали от меня откровения? Нет? Вот и все. По-моему, вообще в жизни не часто от меня откровения люди слышали.

Мое заявление об уходе — педагогический прием? Сказать можно все, что угодно. Сказать и сделать — разные вещи. Еще раз скажу, что я жалею об этом заявлении. Вы из меня такие слова вытащили. Была дружеская обстановка, другим бы людям не сказал», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Теперь подопечным Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах. Жеребьевка состоится 26 ноября 2021 года, а сами встречи пройдут в марте 2022.