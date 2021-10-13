Карпин: «В России о диетах услышали недавно. А в мире это нормально»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о диете в национальной команде.

«У нас в России о диетах услышали недавно. А в мире это нормально. В сентябре многие были в красной зоне по проценту жира. В октябре был один, которого не было в сентябре. Джикия сейчас в желтой зоне. Агаларов в зеленой зоне, с ним все нормально. Смена питания никак не влияет на их состояние. Это все бред. Мы убрали сахар, но он есть во фруктах. Я на этих сборах пил кофе с медом и не умер же.

Не ожидал, что ребята приедут на октябрьский сбор в таком состоянии. Я счастлив, что так все получилось. У нас было много разговоров об этом. Я не могу повлиять на тренировки в клубах, но смог повлиять на их питание и физическую форму. Многие стали придерживаться того, что увидели в сборной, ибо поняли, что это помогает. Холодная вода — горячая вода, массаж. И они продолжали это делать в клубах. Мы просто убрали те вещи, которые не нужны.

Футболисту не нужен торт во время соревновательного периода. Раз в неделю можно, но потом ты себя держишь в руках. Нужно разгружать себя, чтобы не сойти с ума. Многие спрашивали: «Георгиевич, почему нам раньше об этом не говорили?» Европейские футболисты знают об этом с детства. Они слышат об этом каждый день и заполняют анкету с утра. В сборной такие анкеты тоже есть. У меня это было и в «Спартаке», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

После 8 туров отборочного турнира сборная России набрала 19 очков и расположилась на первом месте в группе H. Национальная команда гарантировала себе участие в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022.

11 ноября Россия проведет домашний матч с Кипром, а 14 ноября сыграет в гостях с Хорватией.