Карпин рассказал, при каком условии Дзюба вернется сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, при каком условии нападающий Артем Дзюба вернется в национальную команду.

— Что значит его нет в сборной? Он был в расширенном списке. Потом я позвонил, чтобы включить его в основной. Да, я закрыл этот вопрос после того, как он сказал, что ему надо готовиться дальше, что он не готов физически. Перед Словенией и Словакией я ему звонил, чтобы включить в расширенный список. Он сказал нет, что ему надо готовиться

— Может быть такое, что вернетесь к его кандидатуре перед мартовскими матчами?

— Может быть, все может быть.

— Что для этого должно произойди? Он должен сам выйти на связь?

— Нет, он должен играть хорошо за «Зенит». В прошлом месяце он со «Спартаком» не играл, с «Динамо» не играл... С «Уралом» тайм вышел, его заменили, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Напомним, Дзюба в октябре отказался от вызова в сборную, сославшись на неоптимальную форму.