Карпин рассказал о тренерском штабе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о тренерском штабе национальной команды.

«Лексаков не входит в тренерский штаб. Да, он помогает сборной. Он приезжает в Новогорск, где мы обсуждаем некоторые вещи. Плюс помогает в игре, с комментариями с трибуны. Он на связи с Онопко. Во время матча со словаками были подсказки от него.

Николай Николаевич (Писарев. — Прим. «СЭ») и Виктор Савельевич — мои помощники. Мы разбираем наши игры и матчи соперников. У нас есть аналитик Джони, который сейчас разбирает Кипр и Хорватию. Мы также разбираем тур, отсматриваем игроков. С Кафановым я обсуждаю вратарей. За ужином, например, обсуждаем их состояние. Кафанову нравится вызывать много вратарей, чтобы во время тренировки у них были паузы на упражнениях. Один делает, а трое отдыхают. В процессе я уже спрашиваю. В предпоследний день у меня закралась мысль, что Сафонов выйдет. По отзывам Кафанова.

Кафанов считает, что Лунев, даже не играя, стал лучше в «Байере», чем в «Зените». Только из-за тренировок. Вся эта тема к Кафанову», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Сборная России гарантировала себе как минимум второе место в отборочной группе и участие в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира 2022 года.