Сафонов или Гильерме. Карпин объяснил выбор основного вратаря на матч против Словакии
Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил игру голкипера Матвея Сафонова в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против Словакии (1:0).
— Сафонов спас в нескольких моментах, был лучшим игроком матча. Но когда вратарь — лучший игрок встречи, это плохо. Значит, команда играла плохо, если лучшим приходится быть вратарю. Он работу свою сделал.
— Комментатор Дмитрий Шнякин сказал, что Гильерме не сыграли из-за травмы. Так ли это?
— В первый раз слышу, надо у Шнякина спрашивать. У него есть проблемы и это не первый месяц известно, что у него сухожилие помешало сыграть в сентябре. Травма не сыграла особую роль в выборе вратаря.
Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе — 4).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю