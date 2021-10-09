Сафонов или Гильерме. Карпин объяснил выбор основного вратаря на матч против Словакии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отметил игру голкипера Матвея Сафонова в матче отборочного этапа ЧМ-2022 против Словакии (1:0).

— Сафонов спас в нескольких моментах, был лучшим игроком матча. Но когда вратарь — лучший игрок встречи, это плохо. Значит, команда играла плохо, если лучшим приходится быть вратарю. Он работу свою сделал.

— Комментатор Дмитрий Шнякин сказал, что Гильерме не сыграли из-за травмы. Так ли это?

— В первый раз слышу, надо у Шнякина спрашивать. У него есть проблемы и это не первый месяц известно, что у него сухожилие помешало сыграть в сентябре. Травма не сыграла особую роль в выборе вратаря.

Сборная России занимает второе место в группе, набрав 16 очков, столько же у хорватов, которые выше по дополнительным показателям. На третьем месте идут словенцы (10 очков), далее следуют команды Словакии (9), Кипра и Мальты (обе — 4).