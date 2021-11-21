Карпин рассказал, как игроки сборной России отреагировали на его интервью после матча с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как игроки сборной России отреагировали на его интервью после решающего матча отборочного этапа ЧМ-2022 с Хорватией (0:1). После того поражения Карпин дал эмоциональное интервью, в котором раскритиковал свою работу, а также действия футболистов на поле.

«Реакция футболистов после эфира была такая же как после игры — недопонимание, спрашивали, что случилось. Я говорил не про результат. Здесь же можно сыграть как против словаков и выиграть. В матче с Хорватией я оценивал качество игры. Они все понимают. Почему игроки не реагировали публично? Сложно судить об этом, не знаю. Что они могли сказать? Они и сами в шоке пребывали. Я пожалел вообще, что сказал о возможном уходе. Я был на эмоциях, тогда прошли всего сутки. Поэтому и говорю, что флеш-интервью — катастрофа для тренера. То же самое касается интервью после неудач. Спустя 2 дня я бы такого не сказал», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».