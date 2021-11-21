Карпин рассказал, что Романцев помог ему с решением остаться в сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что бывший наставник национальной команды и «Спартака» Олег Романцев помог ему принять решение остаться на своем посту.
«Одним из важных звонков был от Олега Романцева. Мы обо всем поговорили. Он вспомнил про Украину и сказал, что ни в коем случае нельзя сейчас (уходить). Все футболисты по-разному реагируют, и он сказал, что все вопросы сейчас нужно решить», — сказал Карпин в эфире программы «Коммент.Шоу».
Ранее Карпин сообщил, что принял решение остаться в сборной России и руководить командой в стыковых матчах за право выступать на ЧМ-2022.
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