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Карпин рассказал, что Романцев помог ему с решением остаться в сборной России

20:39
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что бывший наставник национальной команды и «Спартака» Олег Романцев помог ему принять решение остаться на своем посту.

«Одним из важных звонков был от Олега Романцева. Мы обо всем поговорили. Он вспомнил про Украину и сказал, что ни в коем случае нельзя сейчас (уходить). Все футболисты по-разному реагируют, и он сказал, что все вопросы сейчас нужно решить», — сказал Карпин в эфире программы «Коммент.Шоу».

Ранее Карпин сообщил, что принял решение остаться в сборной России и руководить командой в стыковых матчах за право выступать на ЧМ-2022.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер 2
Наполи 1
Перерыв

X2

23%

1.69

Обе забьют - да

22%

1.66

Ф2 (0)

15%

2.38
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 2
Спартак 1
Матч завершен

Обе забьют - да

31%

1.70

ТБ 2.5

23%

1.77

X2

16%

2.00
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 4
Арсенал 0
Матч завершен

П1

26%

1.48

Ф1 (-1.0)

20%

1.77

Обе забьют - да

19%

1.64

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Xm2tzNxi_mU

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Данил Алешин все материалы автора
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