Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Карпин рассказал, что дает ему повод для оптимизма

21:22
Теги:

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что дает ему повод для оптимизма.

— Какие поводы для оптимизма вы видите?

— То, что у нас был опыт Хорватии. Он оптимистичен. Плохой опыт — это тоже опыт. Опыт игры со Словакией вселяет оптимизм, потому что после нее была такая игра (со Словенией).

Романцев сказал мне, что хорваты сильнее. Да, но можно играть и против них. Еще он сказал, что летом все даже не мечтали про стыки, а перед Хорватией говорили, что мы их можем обойти только чудом. Но я-то в игроков верил! Будем бороться дальше. Романцев сказал, что был в схожей ситуации. Я ему объяснил, что у него ситуация была иная, он нас всех знал. С 1996 года примерно одни и те же были. Он сказал: «Ты их всех только узнал. Они по-разному на все реагируют. Ты их, возможно, только сейчас прочувствовал». Может быть, он прав в этом моменте.

Контракт после стыков? Пока он до окончания стыков. Будущее пока не важно. Мне по барабану, что будет дальше, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Xm2tzNxi_mU

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Федоров все материалы автора Данил Алешин все материалы автора
Читайте также
Овечкин в двух голах от рекорда на все времена. Александр преуспевает не только в погоне за Гретцки
В Центре имени Гамалеи назвали рекомендованные сроки ревакцинации
3
0
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты