Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, что дает ему повод для оптимизма.

— Какие поводы для оптимизма вы видите?

— То, что у нас был опыт Хорватии. Он оптимистичен. Плохой опыт — это тоже опыт. Опыт игры со Словакией вселяет оптимизм, потому что после нее была такая игра (со Словенией).

Романцев сказал мне, что хорваты сильнее. Да, но можно играть и против них. Еще он сказал, что летом все даже не мечтали про стыки, а перед Хорватией говорили, что мы их можем обойти только чудом. Но я-то в игроков верил! Будем бороться дальше. Романцев сказал, что был в схожей ситуации. Я ему объяснил, что у него ситуация была иная, он нас всех знал. С 1996 года примерно одни и те же были. Он сказал: «Ты их всех только узнал. Они по-разному на все реагируют. Ты их, возможно, только сейчас прочувствовал». Может быть, он прав в этом моменте.

Контракт после стыков? Пока он до окончания стыков. Будущее пока не важно. Мне по барабану, что будет дальше, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».