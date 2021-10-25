Карпин прокомментировал состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией
Валерий Карпин прокомментировал расширенный список национальной команды на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
17:06
Капитан сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенный список национальной команды на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.
«Так как это список очень расширенный, то есть и новички. Тренерский штаб следит за всеми игроками, которые могут помочь сборной. В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС», — говорится на официальном сайте РФС.
В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).
Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:
1. Россия — 19 очков
2. Хорватия — 17
3. Словакия — 10
4. Словения — 10
5. Мальта — 5
6. Кипр — 5
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