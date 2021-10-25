Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Карпин прокомментировал состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

Валерий Карпин прокомментировал расширенный список национальной команды на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022
17:06
Теги:

Капитан сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенный список национальной команды на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

«Так как это список очень расширенный, то есть и новички. Тренерский штаб следит за всеми игроками, которые могут помочь сборной. В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС», — говорится на официальном сайте РФС.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:
1. Россия — 19 очков
2. Хорватия — 17
3. Словакия — 10
4. Словения — 10
5. Мальта — 5
6. Кипр — 5

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
«Вложили миллиард в трассу. Уже нужно перекладывать асфальт...» Почему в России беда с биатлоном
1
2
Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры