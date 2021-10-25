Карпин прокомментировал состав сборной России на матчи с Кипром и Хорватией

Капитан сборной России Валерий Карпин прокомментировал расширенный список национальной команды на ноябрьские матчи отбора к ЧМ-2022.

«Так как это список очень расширенный, то есть и новички. Тренерский штаб следит за всеми игроками, которые могут помочь сборной. В окончательном списке будет, как обычно, 26-27 футболистов. Объявим его 1 ноября на пресс-конференции в здании РФС», — говорится на официальном сайте РФС.

В ноябре российская сборная проведет два матча: против Кипра (11 ноября в 20.00 мск, Санкт-Петербург) и Хорватии (14 ноября в 17.00, Сплит).

Турнирная таблица группы Н после 8 матчей:

1. Россия — 19 очков

2. Хорватия — 17

3. Словакия — 10

4. Словения — 10

5. Мальта — 5

6. Кипр — 5