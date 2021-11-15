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Карпин прокомментировал фразу про «самый главный матч»

19:17
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему перед матчем заключительного тура ЧМ-2022 против Хорватии заявил, что эта игра не является самой главной в его карьере.

— Все прицепились к фразе про самый важный матч. Если голову включить и чуть подумать: вопрос же был про самый важный матч в моей карьере. В моей карьере был «Спартак», «Мальорка», «Армавир», работа на «Матч ТВ», а потом я принимаю «Ростов», мы попадаем в стыки и вылетаем. Вот, что было бы, если бы мы проиграли? После того матча не было бы и сборной.

— Зачем вы тогда провоцируете скандал медийный?

— Ну, если люди не думают... Я так считаю, в моей карьере это был самый важный матч. Нужно было также увести игроков от важности матча с Хорватией, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=prwCHq7dpXY&feature=youtu.be

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Данил Алешин все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры