Карпин прокомментировал фразу про «самый главный матч»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему перед матчем заключительного тура ЧМ-2022 против Хорватии заявил, что эта игра не является самой главной в его карьере.

— Все прицепились к фразе про самый важный матч. Если голову включить и чуть подумать: вопрос же был про самый важный матч в моей карьере. В моей карьере был «Спартак», «Мальорка», «Армавир», работа на «Матч ТВ», а потом я принимаю «Ростов», мы попадаем в стыки и вылетаем. Вот, что было бы, если бы мы проиграли? После того матча не было бы и сборной.

— Зачем вы тогда провоцируете скандал медийный?

— Ну, если люди не думают... Я так считаю, в моей карьере это был самый важный матч. Нужно было также увести игроков от важности матча с Хорватией, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».