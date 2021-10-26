Карпин проехался в московском метро с женой

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его супруга Дарья сегодня ездили в московском метро. Тренер опубликовал фото в Instagram.

«Единственно приемлемый способ передвижения в нашей столице», — написал Карпин.

52-летний специалист возглавил сборную России 23 июля 2021 года. При нем команда одержала четыре победы при одной ничьей.