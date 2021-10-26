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Карпин проехался в московском метро с женой

20:30
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его супруга Дарья сегодня ездили в московском метро. Тренер опубликовал фото в Instagram.

«Единственно приемлемый способ передвижения в нашей столице», — написал Карпин.

52-летний специалист возглавил сборную России 23 июля 2021 года. При нем команда одержала четыре победы при одной ничьей.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CVf98BGLL4J/

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры