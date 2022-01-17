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Сегодня, 20:41

Карпин: «После Хорватии один игрок сказал, что после пропущенного гола у него появились силы, он готов был всех порвать»

Тренер сборной России Карпин рассказал о случае с футболистом после матча с Хорватией
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Валерий Карпин.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о случае с футболистом его команды после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:1).

— После Хорватии один игрок сказал, что после пропущенного гола у него появились силы, он готов был всех порвать. А до этого не было сил обороняться в штрафной. Появились силы на 82-й минуте. Это что? — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Дорский».

Матч Хорватия — Россия прошел 14 ноября 2021 года в Сплите. Единственный гол был забит на 81-й минуте встречи — в свои ворота мяч отправил защитник сборной России Федор Кудряшов.

24 марта россияне сыграют с Польшей в 1/2 финала стыкового турнира за путевку на ЧМ-2022 в Катаре. В случае выхода в финал команда Карпина встретится с победителем пары Швеция — Чехия.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
14 нояб, 17:00. Poljud (Сплит)
Хорватия
1:0
Россия
Голы
Кудряшов, 81 (1:0)
Хорватия
Грбич Ловрен Соса Гвардиол Юранович (Брекало, 76 ) Перишич Модрич Брозович Влашич (Петкович, 58 ) Пашалич (Ливая, 75 ) Крамарич (Станишич, 86 )
Россия
Сафонов Дивеев Караваев Кудряшов Джикия Баринов Фомин (Глебов, 80) Бакаев (Мостовой, 78) Головин (Чистяков, 56) Ионов (Зобнин, 57) Смолов (Заболотный, 57)
Предупреждения
Ливая 90, Грбич 90  -  Головин 51, Смолов 55
Судьи
Маккели Стегстра Врис
ВАР
Букел Руперти

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=qu99KveeuVc
Валерий Карпин
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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