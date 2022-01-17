Карпин: «После Хорватии один игрок сказал, что после пропущенного гола у него появились силы, он готов был всех порвать»

Тренер сборной России Карпин рассказал о случае с футболистом после матча с Хорватией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о случае с футболистом его команды после матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 с Хорватией (0:1).

— После Хорватии один игрок сказал, что после пропущенного гола у него появились силы, он готов был всех порвать. А до этого не было сил обороняться в штрафной. Появились силы на 82-й минуте. Это что? — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Дорский».

Матч Хорватия — Россия прошел 14 ноября 2021 года в Сплите. Единственный гол был забит на 81-й минуте встречи — в свои ворота мяч отправил защитник сборной России Федор Кудряшов.

24 марта россияне сыграют с Польшей в 1/2 финала стыкового турнира за путевку на ЧМ-2022 в Катаре. В случае выхода в финал команда Карпина встретится с победителем пары Швеция — Чехия.