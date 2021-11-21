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Карпин пообещал пересмотреть отношение к роли капитана в сборной России

21:04
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин вернулся к ситуации с капитанской повязкой в национальной команде.

«Лидер на поле был. Неважно, кто выходил с повязкой. Вы мне почему вопросы задаете? Футболисты говорят: вот мы считаем, что так лучше. И это нормально.

Какие коренные изменения? Просто раньше в ваших головах был один капитан, сейчас это иначе. Футбол — это игра. Какая разница, кто у тебя капитан? У всех есть ответственность. Я заставил их в себе усомниться? Почему так? Я же говорю вам, что пожалел о своих словах. Мне теперь застрелиться что ли? Были сомнения, теперь я признаю, что я был не прав? Тренер сборной — это кукла без мозгов и сердца? Я живой человек, тоже ошибаюсь. Это была ошибка», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Георгий Джикия стал пока единственным игроком, дважды получившим капитанскую повязку при Валерии Карпине. Джикия выводил команду на поле в двух матчах отборочного этапа чемпионата мира-2022 против сборной Хорватии.

В пяти других играх в роли капитана выступали Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Александр Головин.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=Xm2tzNxi_mU

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Сергей Федоров все материалы автора Данил Алешин все материалы автора
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты