Карпин пообещал пересмотреть отношение к роли капитана в сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вернулся к ситуации с капитанской повязкой в национальной команде.

«Лидер на поле был. Неважно, кто выходил с повязкой. Вы мне почему вопросы задаете? Футболисты говорят: вот мы считаем, что так лучше. И это нормально.

Какие коренные изменения? Просто раньше в ваших головах был один капитан, сейчас это иначе. Футбол — это игра. Какая разница, кто у тебя капитан? У всех есть ответственность. Я заставил их в себе усомниться? Почему так? Я же говорю вам, что пожалел о своих словах. Мне теперь застрелиться что ли? Были сомнения, теперь я признаю, что я был не прав? Тренер сборной — это кукла без мозгов и сердца? Я живой человек, тоже ошибаюсь. Это была ошибка», — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Георгий Джикия стал пока единственным игроком, дважды получившим капитанскую повязку при Валерии Карпине. Джикия выводил команду на поле в двух матчах отборочного этапа чемпионата мира-2022 против сборной Хорватии.

В пяти других играх в роли капитана выступали Федор Смолов, Дмитрий Баринов, Далер Кузяев, Алексей Сутормин и Александр Головин.