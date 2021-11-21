Карпин подтвердил, что останется в сборной России на стыковые матчи ЧМ-2022

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что продолжит работу с национальной командой.

— Я озвучил эмоции на прошлом эфире, поэтому он вышел резонансным. Вопрос закрыт положительно — не знаю для кого. Решил, что буду готовиться к стыкам. 3-4 дня уже ведем работу. Надо думать, на каких стадионах матчи принимать, оценивать плюсы и минусы. Уже ведем разговоры о подготовке к стыкам, возможном переносе тура. Март в Москве не самый благоприятный в плане погоды.

У меня есть продленный контракт. Я сомневался в себе, и все. Не в контракте, ни в чем... Сомневался, могу ли я, — сказал Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

— Но если у вас контракт, то почему вы сомневались?

— Любой нормальный человек сомневается в каких-то вещах. Может быть, надо было сделать вот так и вот так. Это нормально.

Ранее Карпин допустил, что покинет пост до начала стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022 года.

Карпин возглавил сборную России летом этого года. Его контракт был рассчитан до конца года, однако из-за попадания в стыковые матчи автоматически продлен до конца отборочного турнира.