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Карпин поддержал идею переноса матчей ради подготовки сборной России к стыковым играм ЧМ-2022

20:17
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин поддержал идею переноса матчей Тинькофф РПЛ, чтобы национальная команда могла получить больше времени на подготовку к стыковым матчам ЧМ-2022.

— Вы будете просить РФС и РПЛ, чтобы в марте вам дали больше времени для сбора?

— Если будет такая возможность, то я с удовольствием.

— Сколько перед игрой было времени? Три дня? Если дать неделю, это реально улучшит эффективность игры нашей команды?

— Есть связь. Чем больше, тем лучше. Нельзя говорить, что это гарантировано даст результат. Гарантии не даст никто. Есть вероятность, что станет лучше.

— Что перед стыками для вас важно успеть сделать?

— Самое важное — разобраться с моей головой, а потом уже все остальное. Надо будет разговаривать и с футболистами, с кандидатами, что мы будем делать дальше, — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

После поражения от Хорватии (0:1) сборная России лишилась возможности выйти на ЧМ-2022 напрямую. Команде Карпина предстоят стыковые матчи, которые пройдут в марте. Вероятные соперники россиян в плей-офф уже определились.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=prwCHq7dpXY

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Данил Алешин все материалы автора
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